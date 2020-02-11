رسميًا.. تأكد غياب عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر عن نادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة رسميًا تأكد غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر عن الملاعب، بعد إجرائه عملية جراحية في أوتار الركبة.

وأوضح برشلونة في بيانه، أن ديمبلي، خضع لعملية جراحية، بعدما أصيب بتمزق كامل في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن.

وأشار برشلونة إلى أن لاعب بروسيا دورتموند السابق، سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

ويعني ذلك، أن ديمبلي لن يتواجد مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستنطلق خلال الفترة ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي ينوي برشلونة تنفيذها، لاستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي من قائمة الفريق، واستبدال لاعب آخر به.

وخضع ديمبلي لعملية جراحية، اليوم، في فنلندا، بعد أن تعرض لإصابة بالأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن أمام برشلونة 20 يومًا فقط لتقديم التقرير الطبي الخاص بمدة غياب ديمبلي عن المباريات إلى لجنة تابعة لرابطة الليغا.

وأشارت إلى أن المدة تبدأ من لحظة خروج ديمبلي، اليوم، من غرفة العمليات، وبشرط أن تكون فترة الغياب أكثر من 5 أشهر.

وأوضحت أن اللجنة الطبية ستعلن قرارها خلال 72 ساعة فقط من وقت تقديم برشلونة للتقرير.

وكشفت أن اللجنة تتكون من 6 أطباء، ولكن سيتم استبعاد جوردي أرديفول من المشاركة في اتخاذ القرار، بسبب علاقته السابقة ببرشلونة.

وحال حصول برشلونة على إذن بالتوقيع مع لاعب جديد، يجب أن تتم الصفقة خلال 15 يومًا فقط.

وقالت الصحيفة، إن برشلونة سيصدر، اليوم، بيانًا بشأن حالة ديمبلي، بعد خضوع الأخير للجراحة.