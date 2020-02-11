تقارير: برشلونة يقدم عرضا جديدا لريال سوسيداد لضم البرازيلي ويليان خوسيه

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع ريال سوسيداد لضم مهاجمه البرازيلي ويليان خوسيه ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي المصاب، والذي أجرى عملية جراحية في فنلندا.

وحسب القناة الإسبانية الأولى ”RTVE“، فبرشلونة سيدفع مبلغ 35 مليون يورو، وهو ما يمثل نصف قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البرازيلي، ويصبح الاتفاق رسميا بعد زيارة الوفد الطبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، ومنح برشلونة الحق في التعاقد مع لاعب جديد.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أكدت أن برشلونة قدم 23 مليون يورو لضم اللاعب، لكن ريال سوسيداد رفض رحيله حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن برشلونة رفع عرضه مجددا.

ويعرف كيكي سيتين، المدرب الجديد لبرشلونة، المهاجم البرازيلي جيدا، حين كان مدربا لفريق لاس بالماس وحاول ضمه بعد رحيله لريال بيتيس، وفشل في مسعاه، كما وضعه على طاولة الطاقم الفني لبرشلونة للتعاقد معه.

وأصبح برشلونة بحاجة لمهاجم جديد بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وإجرائه عملية جراحية، كما يغيب الأوروغوياني لويس سواريز بعد إجرائه عملية جراحية وسيعود في نهاية الموسم.

وتخلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية عن مهاجمه كارليس بيريز لروما الإيطالي، كما تخلى عن كارليس ألينا بنظام الإعارة لريال بيتيس.

وتمنح القوانين برشلونة فرصة التعاقد مع لاعب جديد خارج فترة الانتقالات، حال إصابة أحد لاعبيه وتأكيد غيابه لنهاية الموسم الحالي، شريطة أن يكون من داخل إسبانيا أو لاعبا دون فريق ولا يشارك سوى في المنافسات المحلية.

برشلونة يحتل المركز الثاني في الليغا برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بعد 23 جولة.