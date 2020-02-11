زيدان يبحث عن بديل كاسيميرو في إنتر ميلان

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن ريال مدريد مهتم بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ ليكون شريكا لكاسيميرو في وسط الميدان وبديله أيضا.

ويبلغ الدولي الكرواتي 27 عاما ويلعب كوسط ميدان دفاعي، ويعتبر أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي، الذي يعتمد عليه في خطته في إنتر ميلان.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان صيف 2022، ويحاول الفريق الإيطالي تمديد عقده، لكن دخول ريال مدريد في الصورة قد يغير كل خطط اللاعب بشأن مستقبله.

وشارك بروزوفيتش في 28 لقاء رفقة إنتر ميلان هذا الموسم في كل المسابقات، وسجل 3 أهداف وأعطى 5 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.

ولا يملك ريال مدريد بديلا للبرازيلي كاسيميرو، وكلف غيابه الفريق الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، بعد الهزيمة في سانتياغو بيرنابيو 4-3 في دور ربع النهائي.

وتفاوض ريال مدريد مع رئيس رين السابق أولفييه لوتانغ بشأن ضم نجم وسطه الشاب إدواردو كامافينغا، البالغ 17 عاما، والذي يعتبر من المواهب الشابة الصاعدة في فرنسا وأوروبا، ويلعب في وسط الميدان الدفاعي.

وأدت مفاوضات رئيس رين مع ريال مدريد وموافقته على رحيل اللاعب، الصيف المقبل إلى إسبانيا؛ لغضب ملاك الفريق وإقالة الرئيس من منصبه.

واتجه ريال مدريد للبحث عن حلول جديدة للاعب الارتكاز، وقد يستفيد من العلاقة الجيدة بين لاعب وسط إنتر ميلان، ونجم ريال مدريد قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش لخطفه.