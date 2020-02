كشف حساب كيكي سيتين بعد شهر من قيادته برشلونة.. خرج من كأس الملك وفقد صدارة ترتيب الدوري الإسباني

ركزت الصحف الإسبانية على المدرب كيكي سيتين بعد مرور شهر على تعيينه مدربا جديدا لبرشلونة، مؤكدة أنه يعيش حاليا أسبوعا هادئا بعد الفوز الصعب على ريال بيتيس، الأحد الماضي، والذي كاد يكلفه الابتعاد أكثر عن ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وبعد شهر من تعيينه لم يهدأ المدرب المخضرم من الضغط والتصريحات، ولم يمنح لاعبيه فرصة للراحة بحثا عن تنفيذ أفكاره بشكل جيد، لكنه سيملك أسبوعين كاملين في برشلونة، لكون الفريق سيلعب لقاءين في ”كامب نو“ أمام خيتافي وإيبار، قبل مواجهة نابولي في سان باولو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي فرصة اعتبرتها الصحف الكتالونية بمثابة معسكر جديد للفريق.

وخلال شهر من تعيينه مدربا لبرشلونة، قاد الفريق في 7 لقاءات، فاز في 5 وخسر لقاءين، لكنه خرج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو 1-0 وفقد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بعد الخسارة أمام فالنسيا 2-0، وكان سلفه إرنستو فالفيردي متصدرا للدوري قبل إقالته.

Quique Setién making sure everyone is smiling and feeling comfortable during training today⬇️

pic.twitter.com/e33Lkv0ljr

— infosfcb (@infosfcb) February 5, 2020