بعد أدائه في مباراة برشلونة وريال بيتيس.. الاتحاد الإسباني يستبعد الحكم سانشيز مارتينيز

لم يسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مباراة للحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز في الجولة المقبلة بدوري الدرجة الأولى بعد أن أدار لقاء ريال بيتيس وبرشلونة أمس الأحد دون أن يشعر الفريقان بالرضا عن قراراته.

وفاز برشلونة حامل اللقب 3/2 على مستضيفه في لقاء مثير كاد يخرج عن السيطرة بعد طرد كليمونت لينغليت ونبيل فقير من كل فريق بينما لم يطرد سيرجي روبرتو ولم يمنح ركلة جزاء لليونيل ميسي. وطُرد فقير بعد الحصول على إنذارين خلال ثوانٍ معدودة وكان الإنذار الأول لارتكاب مخالفة والثاني للاعتراض بشكل غير لائق.

وبعدها طُرد لينغليت لكن ريال بيتيس غضب لعدم طرد سيرجي روبرتو الذي حصل على بطاقة صفراء قبل أن يرتكب مخالفة قوية ضد كارليس ألينيا.

وقال روبي مدرب بيتيس: ”كيف لم يحصل سيرجي روبرتو على الإنذار الثاني بسبب مخالفة ضد ألينيا؟ كان يجب أن يكمل برشلونة اللقاء بـ10 لاعبين ولا شك في ذلك“.

وانتقد نائب رئيس بيتيس خوسيه ميغيل لوبيز كتالان التحكيم عقب اللقاء قائلا: ”نحن غاضبون لأن التحكيم ألحق بنا الضرر مرة أخرى ولم يكن عادلا“.

كما اشتكى برشلونة بعد عرقلة ميسي داخل المنطقة دون منحه ركلة جزاء.

وقال لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ: ”في النهاية كان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف. إذا حصلنا على ركلة جزاء لم تمنح لميسي. كانت واضحة.. تعرض للدفع“.