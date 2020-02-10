طارق ذياب يهاجم قنوات ”بي إن سبورتس“ في الاستوديو التحليلي بسبب صورة آرسين فينغر (فيديو)

انتقد طارق ذياب، نجم تونس الأسبق، مسؤولي قنوات ”بي إن سبورتس“ في الاستوديو التحليلي إثر وضعهم صورة الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزى، ضمن محللي الكلاسيكو، وتجاهل باقي المحللين.

وقال ذياب: ”جيدة هذه الصورة، الكلاسيكو ريال وبرشلونة ويتم وضع فينغر ونحن لا، من المُفترض أن نكون متواجدين في الصورة“.

وأضاف: ”الذي قام بعمل هذه الصورة كان يجب أن يحترمنا، يحترم 15 عاما من العمل في بي إن سبورتس، هل آرسين فينغر يعمل في الكلاسيكو منذ 15 عاما؟ فينغر هو من خلق الدوري الإسباني؟“.

وتابع: ”المسؤولون لم يحترمونا، الذي قام بعمل هذه الصورة ليس محترما، لأنه لو كان محترما، كان احترمنا نحن“.

وكان طارق ذياب أعلن عودته إلى التحليل الرياضي انطلاقا من، مساء الأحد.

وقال ذياب في تدوينة له عبر تويتر إنه سوف يستأنف التحليل الفني للمباريات الرياضية في الدوري الإسباني في قنوات بي إن سبورتس.

وكان ذياب قد انقطع عن التحليل الفني وعاد إلى تونس بعد اختياره كمرشح لتولي حقيبة وزارة شؤون الشباب والرياضة ضمن الفريق الوزاري الذي اختاره الرئيس المكلف السابق الحبيب الجملي قبل أن تفشل حكومته في نيل ثقة البرلمان.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن عن موعد مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري، والتي ستشهد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد ضد برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه ”سانتياغو برنابيو“، غريمه التقليدي نادي برشلونة، في الجولة 26.

وجاء موعد المباراة حسبما أشار إليه الحساب الرسمي للدوري الإسباني على تويتر، يوم 1 مارس المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا.