ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23 (صورة)

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ريال بيتيس، بمباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، بنتيجة “3-2”.

احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقائق الأولى، وترجمها بنجاح لاعب الوسط سيرجيو كاناليس.

وبعد ثلاث دقائق فقط تمكن فريق برشلونة من تسجيل التعادل، بعد كرة لعبها ميسي بشكل رائع لفرانكي دي يونج خلف المدافعين، ليضعها النجم الهولندي ببراعة في شباك الحارس جويل روبيليس.

وفي الدقيقة الـ 26 تمكن ريال بيتيس من التقدم مجدداً، بكرة جميلة سجلها الفرنسي نبيل فقير في المرمى، وعند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن برشلونة من تسجيل التعادل عن طريق سيرجيو بوسكيتس.

وجاء هدف الفوز الثمين لبرشلونة في الدقيقة الـ 72 برأسية المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد كرة رفعها ميسي من ركلة ثابتة، ليحقق الفريق الكاتالوني فوزًا مهمًا للغاية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، وأعاد الفارق مع ريال مدريد إلى 3 نقاط، وتجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة، وبقي الثالث عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: