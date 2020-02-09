برشلونة يخمد انتفاضة بتيس ويطارد ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

واصل برشلونة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا ومثيرا 3 – 2 من مضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ البداية، حيث بادر بيتيس بالتسجيل عبر لاعبه سيرخيو كاناليس في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، غير أن الهولندي فرينكي دي يونج أدرك التعادل سريعا لبرشلونة في الدقيقة التاسعة.

وعاد بيتيس للتقدم من جديد، عقب تسجيل نبيل فقير الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 26، لكن سيرخيو بوسكيتس أحرز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وانتزع برشلونة النقاط الثلاث، عقب تسجيل لاعبه كليمنت لينجليه الهدف الثالث في الدقيقة 72، ليقود الفريق الكتالوني للتغلب على بيتيس، الفريق السابق لكيكي سيتيين المدير الفني الحالي لبرشلونة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد فقير ولينجليه في الدقيقتين 76 و79 على الترتيب لحصولهما على الإنذار الثاني.

ريال بيتيس 2 × 3 برشلونه .. هدف لينغليت https://t.co/mBnJtlk7TE — Abdulaziz (@alamiHD1) February 9, 2020

يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الثقة لبرشلونة عقب خروجه من كأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي بخسارته أمام أتلتيك بلباو في دور الثمانية للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الريال (المتصدر)، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.