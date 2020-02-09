التشكيلة المتوقعة لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره أوساسونا، مساء اليوم الأحد، على ملعب إل سادار، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني.

الفريق الملكي يحتل صدارة الدوري برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقط عن برشلونة الذي يحل ثانيا ويواجه ريال بيتيس على ملعب الأخير، فيما يحتل أوساسونا المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

ريال مدريد تفوق على أوساسونا في آخر 6 مباريات جمعت بينهما في كل المسابقات، كما لم يهزم في آخر 13 مباراة في الدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد للمباراة شهدت استمرار غياب إدين هازارد للإصابة مع جيمس رودريغيز، الذي أصيب خلال مواجهة ريال سوسيداد في الكأس، بالإضافة لرودريغو لأسباب فنية، بينما عاد الويلزي غاريث بيل بعد غياب عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd3، بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، وميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كاسيميرو، ومودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

التشكيلة المتوقعة لأوساسونا:

حراسة المرى: سيرخيو هيريرا

الدفاع: بيرفيس إستوبينيان – دافيد جارسيا – خوان بيريز – وناتشيو فيدال

الوسط: روبير إيبانيز – مونكايولا – إنييغو بيريز – وروبيرتو توريس

الهجوم: روبين غارسيا – ومارك كاردونا