أتلتيكو مدريد يحقق فوزا ثمينا على غرناطة في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد، فوزا ثمينا بهدف نظيف، على حساب منافسه غرناطة، في مباراة أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

أنخيل كوريا، سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد في اللقاء، سريعًا، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وسط مجهودات دفاعية رائعة من رفاق المدرب دييغو سيميوني.

وتغيب في مباراة اليوم، كل هجوم الفريق، بسبب الإصابة، دييغو كوستا، جواو فيليكس، وألفارو موراتا.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى النقطة 36 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يمتلك غرناطة 30 نقطة في المركز العاشر بالدوري الإسباني.