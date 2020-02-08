قائمة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس تشهد عودة فيدال واستبعاد بيكيه

كشف كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، المتصدر.

وشهدت القائمة غياب جيرارد بيكيه، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، واستدعاء المدافع الشاب، رونالد أراوخو.

كما شهدت القائمة عودة أتورو فيدال، الذي غاب عن مواجهة ليفانتي الجولة الماضية، للإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، رونالد أراوخو، لينغليه، ألبا، أومتيتي، فيربو.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور، روبرتو، دي يونغ، فيدال، ريكي بويغ.

الهجوم: ميسي، غريزمان، أنسو فاتي.