كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس.. يتحدث عن مواجهة فريقه السابق ومواصفات المهاجم المنتظر

تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن مباراة فريقه ضد ريال بيتيس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم السبت: ”إذا استطعنا أن نتعاقد مع لاعب جديد هذا الموسم، فإننا نعتقد أن المركز الذي نحتاج إلى تقويته هو المهاجم وليس قلب الدفاع“.

وأضاف: ”إذا تمكنا من جلب رأس حربة، فيجب أن يكون متعدد الاستخدامات قدر الإمكان، لكن هذا الأمر ليس سهلاً“.

وتابع: ”لدينا عدد قليل من الأسماء على الطاولة، وننتظر الإذن من الاتحاد الإسباني لكرة القدم“.

وتطرق للحديث عن مواجهة فريقه السابق: ”زيارة ملعب بينيتو فيامارين، خاصة بالنسبة لي ولطاقمي التدريبي.. لقد أمضينا هناك عامين“.

وأردف: ”هذه المباراة لها دلالات خاصة، ونحن نعرف بيتيس جيدًا على الرغم من انضمام لاعبين جدد لهم، ولكن هذا لا يعني أن كل شيء تحت السيطرة“.

وأردف: ”نتائج بيتيس ليست جيدة مؤخرًا، ولكنهم أقوياء في ملعبهم، ولن تكون مباراة سهلة“.

واستطرد: ”الأشهر الأخيرة لي في بيتيس كانت صعبة، ولكني حافظت على المودة هناك، ولقد نسيت كل شيء، وكنت سعيدًا جدًا هناك، وليس لدي أي ضغائن من أي نوع على الإطلاق“.

وبسؤاله عن غياب جيرارد بيكيه للإيقاف وغيابات الفريق بشكل عام قبل المباراة، أجاب: ”سنحاول إيجاد الحلول، ولدينا العديد من اللاعبين الشباب من الرديف الذين تدربوا معنا ويمكنهم اللعب، ورونالد أراوخو أحدهم وسيسافر معنا“.

وأكمل: ”لا نشعر بحزن شديد بعد خسارة أتلتيك بلباو، أعتقد أننا ننمو بالفعل، وغدًا الفوز بالنقاط أمر ضروري للقتال على اللقب، ويجب أن نؤكد أعراض التحسن التي ظهرت على أدائنا في مواجهة الكأس، وعلى ملعب صعب مثل فيامارين“.

وأتم: ”أنا أكرس نفسي للعمل، ولا أرى تداعيات الأمور، والضوضاء في الخارج لن تساعدني، بل أركز على العمل فقط، وعلى محاولة عدم التأثر بأي شيء خارجي“.