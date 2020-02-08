صحيفة: نادي برشلونة حاول إعادة إنييستا للفريق خلال الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة ”سبورت“، أن نادي برشلونة استفسر عن إمكانية إعادة نجمه وأسطورته السابق أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحسب الصحيفة، فبرشلونة استفسر عن إمكانية انتقال إنييستا لصفوفه حتى نهاية الموسم الحالي، لكن الأمر كان معقدا؛ لكون اللاعب يرغب بالبقاء في اليابان وملتزم بعقده الذي يتبقى منه موسمان.

وغادر إنييستا، البالغ 35 عاما، برشلونة نحو فيسيل كوبي صيف 2018، في صفقة انتقال حرة بعد مسيرة طويلة في برشلونة، توج خلالها بـ32 لقبا.

ويعتبر المدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين من المعجبين بإنييستا، وقال في تصريح سابق: ”إنييستا طالما أنه لم يعتزل بإمكاننا استعادته يوما ما“.

وتوج إنييستا، اليوم السبت، رفقة فريقه فيسيل كوبي الياباني بثاني ألقابه، بعد حمله لكأس السوبر الياباني بالفوز على يوكوهاما بضربات الترجيح.

وكان فيسيل كوبي قد توج بكأس الإمبراطور سابقا، وشارك في كأس السوبر الذي انتهى في وقته الأصلي والإضافي 3-3 ثم 3-2 في ضربات الترجيح.

وبحث برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية عن مهاجم، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع فالنسيا بشأن مهاجمه رودريغو مورينو، وحاليا يبحث عن مهاجم بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وإجرائه لعملية جراحية.