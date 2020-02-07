بعد أزمته مع أبيدال.. ميسي يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة

أثارت الأزمة التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني، جدلًا واسعًا حول إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف البلوغرانا نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير أن عدة أندية أوروبية تترقب موقف ميسي من الاستمرار مع الفريق الكتالوني وفي مقدمتها مانشستر سيتي الإنجليزي.

موقف حاسم

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن مصادر مقربة من ميسي، أن النجم الأرجنتيني قد حسم موقفه بخصوص الاستمرار مع فريق الحالي برشلونة.

ويعتزم النجم الأرجنتيني البقاء في برشلونة على الرغم من الخلاف الأخير مع أبيدال.

وأكدت المصادر أن ميسي لا يفكر بمغادرة الكامب نو خلال الصيف المقبل على أقل تقدير.

عقد ميسي

وأكدت ”سكاي سبورتس“ أن ميسي يرحب بتمديد عقده مع برشلونة، حيث ينتهي تعاقده الحالي نهاية الموسم المقبل في 2021.

وأشارت إلى أن ميسي لا يشعر بعجلة من أمره من أجل الحديث عن تجديد تعاقده، إلا أنه يفضل أن يكون التمديد بشكل سنوي.

على الجانب الآخر، علق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على موقفه من ضم النجم الأرجنتيني لصفوف السيتيزين بأنه يتمنى استمرار ميسي مع برشلونة.