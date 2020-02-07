لوكاس بيريز.. المهاجم الأقرب لخلافة لويس سواريز في برشلونة

كشفت مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي جمعت برشلونة وأتليتك بلباو، مساء أمس، على ملعب سان ماميس، عن حاجة الفريق الكتالوني الماسة لضم مهاجم جديد لتشكيلته.

ويعاني برشلونة من نقص حاد في مركز المهاجم الصريح، بعد إصابة الأورغوياني لويس سواريز التي ستبعده عن المباريات لنهاية الموسم الجاري.

مهاجم ألافيس

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية: إن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مهاجم جديد، مستغلاً إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي والتي تمنح برشلونة فرصة ضم لاعب جديد رغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتلك برشلونة قائمة تضم العديد من الأسماء المرشحة لتدعيم الهجوم، إلا أن هذه القائمة تتقلص يوماً بعد الآخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حظوظ المهاجم لوكاس بيريز باتت الأوفر، مقارنة بالاسمين الآخرين، أنخيل لاعب خيتافي، والأورغوياني ستواني مهاجم فريق جيرونا.

أفضلية بيريز

وكشفت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية عن سر تفضيل مسؤولي برشلونة لضم لوكاس بيريز مقارنة بالمهاجمين الآخرين.

وأبدى نادي ألافيس استعداده للتفاوض حول قيمة انتقال لوكاس بيريز إلى برشلونة، على عكس ناديي خيتافي وجيرونا.

ويمتلك بيريز شرطاً جزائياً في عقده تقدر قيمته بـ 20 مليون يورو، وهو ما يجبر ألافيس على التفاوض على قيمة انتقال اللاعب.

ونجح لوكاس بيريز، البالغ من العمر 31 عاماً، في تسجيل ثمانية أهداف خلال مباريات الموسم الجاري.