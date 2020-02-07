ألبا وبيكيه ينتقدان هجوم إيريك أبيدال على لاعبي نادي برشلونة

انضم جوردي ألبا مدافع برشلونة إلى قائده ليونيل ميسي في انتقاد إيريك أبيدال المدير الرياضي بالنادي، بعد خروج الفريق من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالخسارة 0/1 أمام مستضيفه أتلتيك بلباو أمس الخميس.

ومثلت الخسارة في دور الـ8 ضربة أخرى في أسبوع سيئ لبرشلونة عقب تعرض الجناح عثمان ديمبلي لإصابة خطيرة، ورد ميسي على انتقادات أبيدال الذي ألقى باللوم على اللاعبين في إقالة المدرب إرنستو فالفيردي الشهر الماضي.

وقال أبيدال، وهو زميل سابق لميسي وألبا، لصحيفة ”سبورت“ إنه شعر أن بعض لاعبي برشلونة لم يجتهدوا مع فالفيردي، وهو ما أدى إلى تقديمه نصيحة إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بإقالة المدرب.

وتولى كيكي سيتين المسؤولية بعد رحيل فالفيردي، لكنه خسر مرتين في ست مباريات مع بطل إسبانيا.

وأبلغ ألبا الصحفيين ”النادي يتعرض لانتقادات عديدة من الخارج لذا لسنا بحاجة إلى انتقاد أنفسنا“.

وأضاف ”أبيدال كان لاعبا ومحبوبا من الجماهير ولهذا السبب كان يجب عليه معرفة كيف تسير الأمور داخل الفريق وكيف يشعر اللاعبون“.

ونال برشلونة لقب الكأس في 30 مناسبة وهو رقم قياسي وبلغ النهائي في آخر 6 نسخ، لكنه تعرض لأكثر خروج مبكر في عقد من الزمن عندما هز إيناكي وليامز الشباك في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشار ألبا إلى أن الفريق لعب بشكل جيد ويتطور ولم يتأثر بأحداث هذا الأسبوع.

وأضاف ”أظهرنا أننا فريق متحد وهذا ما يجب علينا مواصلة فعله“، وأردف ”أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا وواحدا من أفضل ما قدمناه هذا الموسم. من المؤسف اهتزاز شباكنا في النهاية لكنها كرة القدم. أنا فخور بالفريق لأننا لعبنا بشكل جيد“.

وقال جيرار بيكيه مدافع برشلونة إن فريقه بحاجة لتجاوز المشاكل الداخلية.

وتابع ”كل شخص يعلم ما فعله جيدا وما الذي لم يفعله والآن علينا مواصلة العمل. علينا إيقاف الانتقادات الداخلية لأن هذا لن يساعدنا“.

وأضاف ”بنينا هذا الفريق على الانتصارات وعلينا فعل ذلك مرة أخرى. نعمل من أجل ذلك ونقدم أداء أفضل ونتأقلم مع أفكار المدرب وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد“.

وغادر جيرارد بيكيه مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو مصابا في الدقيقة 80 ليترك مكانه للفرنسي صاموئيل أومتيتي، وبحسب تقارير إعلامية فإن الإصابة في عضلات أعلى الفخذ وسيجري فحوصات طبية الجمعة لمعرفة درجة خطورتها.

ورغم أن المدافع جيرارد بيكيه أخبر الصحفيين بعد نهاية اللقاء، أن الأمر يتعلق بحمل عضلي زائد لكنه سينتظر الفحوصات الطبية للتأكيد من أسباب الألم الذي تركه يغادر اللقاء.

وأصبح كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة أمام مشكلة جديدة، فالفريق الأول يضم قلبي دفاع وهما الفرنسيان صامويل أومتيتي وكليومنت لينغيت وسيلعبان أمام ريال بتيس في الدوري الإسباني، حتى لو كانت إصابة بيكيه خفيفة؛ لأنه معاقب بالإيقاف لحصوله على 5 إنذارات.

وضربت برشلونة عاصفة من الإصابات فالمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز مصاب، والفرنسي عثمان ديمبلي مصاب، والحارس البرازيلي نيتو مصاب، كما ترك الفريق عدة لاعبين يخرجون في الشتاء الحالي وهم الإسبانيان كارليس بيريز وكارليس أليينا والسنغالي موسى واغي والفرنسي توديبو.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن لائحة الفريق الأول لبرشلونة تضم فقط 14 لاعبا وسيلجأ المدرب كيكي سيتين للشباب في اللقاء القادم أمام ريال بتيس؛ لتعويض الغياب في الدفاع والهجوم ويبقى الأوروغواياني رونالد أراخو مرشحا ليكون بديلا لقلبي الدفاع.