أتلتيكو مدريد يحدد بديل دييغو سيميوني

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، بأن إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني تبحث عن مدرب لقيادة الفريق بدلا من الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي يعيش أسوأ أيامه مع الروخي بلانكوس.

وذكرت صحيفة ”تليغراف“ أن المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، أحد أبرز المرشحين لخلافة سيميوني في أتلتيكو مدريد.

ولم يتولَ بوكيتينو تدريب أي نادٍ منذ إقالته من تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، حيث تم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفا له.

ومنذ فوزه 2/1 على ليفانتي، في 4 يناير الماضي، لم يحقق أتلتيكو مدريد الفوز في جميع المسابقات، حيث خسر في الدوري الإسباني أمام إيبار وريال مدريد، وتعادل مع ليغانيس، كما خسر أتلتيكو مدريد 1/2 أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا المتواضع، ليودع الروخي بلانكوس كأس إسبانيا من دور الـ32.

وخسر أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني الشهر الماضي، في السعودية.

وحصد أتلتيكو مدريد 36 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

وسيلعب أتلتيكو مدريد مع ليفربول الإنجليزي، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ”تليغراف“، فإن أندريا بيرتا، المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد، معجب بقدرات بوكيتينو، ورشحه كخيار أول لقيادة الفريق حال رحيل سيميوني.

وتولى سيميوني، البالغ من العمر 49 عاما، تدريب أتلتيكو في ديسمبر 2011، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، ومرة في كأس ملك إسبانيا، ومثلها في السوبر الإسباني، إلى جانب لقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.

ويمتد عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2022.