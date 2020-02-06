أهداف مباراة ريال مدريد وسوسيداد.. النادي الملكي يتأخر 0/3 (فيديو)

سجل مارتن أوديغارد الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ريال سوسيداد مع ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياغو برنابيو، الخميس.
وجاء هدف أوديغارد في الدقيقة 23 بتسديدة قوية.
وسجل أليكسندر إيساك الهدف الثاني لريال سوسيداد في الدقيقة 54.
وعاد أليكسندر إيساك وسجل الهدف الثاني له والثالث لريال سوسيداد في الدقيقة 56.
وضمن غرناطة وميراننديس التأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث أطاح الأول بفالنسيا، والثاني بفياريال.
وفي وقت لاحق يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس.
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الأول HD pic.twitter.com/YSQM2cAUwj
— ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020
#ريال_مدريد_سوسيداد
هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الثاني “ ألكسندر أسحاق “ راااااااااااااااااااااااااااااااائع ????????????????
حـسابي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/1mS01sG0eT
— ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020