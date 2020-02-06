العودة إلى بيتيس تمنح سيتين مدرب برشلونة شعورا بالألم والفخر

سيحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد، وتشهد المباراة عودة المدرب كيكي سيتين لملعب ناديه السابق الذي منحه الشهرة لكنه رحل عنه بشعور بالمرارة.

وكان اختيار سيتين لخلافة إرنستو فالفيردي مفاجأة في برشلونة، الشهر الماضي، كما لم يكن من المتوقع تعيينه لقيادة ريال بيتيس في صيف 2017، لكنه عاش عامين ناجحين في النادي المنتمي لمدينة إشبيلية دون أن تخلو فترته من الانقسامات حوله. وحقق سيتين أعلى نسبة انتصارات بين مدربي بيتيس في الدرجة الأولى وقدم عروضا رائعة تشمل الفوز في برشلونة وعلى الغريم إشبيلية وميلان وانتصارين متتاليين على ريال مدريد لأول مرة منذ 1934.

لكن الجمهور لم يعد مفتونا بإخلاصه لأسلوب الاستحواذ في النصف الثاني من موسمه الثاني مع بيتيس، خاصة مع تراجع النتائج والخسارة أمام ليجانيس وليفانتي.

وفي خضم أزمة بيتيس رفض جمهور الفريق دخول الاستاد خلال مباراة ضد إسبانيول كنوع من الاحتجاج، ورفعوا لافتة بالخارج تقول ”سيتين. خذ غرورك وارحل عن النادي“.

ورغم الفوز على ريال مدريد في آخر يوم بالموسم، أقيل سيتين مع تبقي عام في عقده.

وقضى المدرب البالغ عمره 61 عاما أكثر من سبعة أشهر بدون عمل، وكان يراقب الأبقار في قريته حين تلقى اتصالا من برشلونة.

ورغم الوقت القليل الذي قضاه مع حامل اللقب، لم تكن انطلاقته مثالية، حيث تراجع بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد عقب الخسارة أمام بلنسية، كما دخل القائد ليونيل ميسي في خلاف مع المدير الرياضي إيريك أبيدال.

كما تقلصت الخيارات بتشكيلته مع استبعاد ثنائي الهجوم لويس سواريز وعثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم للإصابة، كما يغيب المدافع المؤثر جيرارد بيكيه عن مباراة الأحد أمام بيتيس، صاحب المركز 12؛ للإيقاف.

لكن سيتين قال إنه لا يشعر بندم.

وأبلغ الصحفيين، أمس الأربعاء: ”عند الوصول إلى ناد بهذا الحجم تتوقع حدوث أشياء قد تتضخم“.

وأضاف: ”أنا مقتنع بأننا يمكننا مواصلة التحسن داخل الملعب“.

ومن جهة أخرى، يحل المتصدر ريال مدريد ضيفا على أوساسونا الذي خسر نقطتين فقط بملعبه في الدوري، منذ أبريل نيسان 2018، كما سيبحث أتلتيكو مدريد عن رد فعل قوي عقب هزيمته في القمة أمام ريال، الأسبوع الماضي، وذلك حين يستقبل غرناطة.