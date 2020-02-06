ديفنسا سنترال: هالاند يرتدي قميص نادي ريال مدريد في هذا التوقيت

كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بمستقبل المهاجم النرويغي الشاب إرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، الذي انتقل أخيرا إلى ”أسود الفيستفالين“ من رد بول سالزبورغ النمساوي.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد الإسباني اتفق بالفعل مع هالاند على الانضمام إلى صفوف النادي الملكي في صيف 2021، أي بعد 18 شهرا من الآن.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الاتفاق بين مسؤولي ريال مدريد وهالاند تم مؤخراً، وأن اللاعب وعد إدارة الميرينغي بعدم التوقيع لأي ناد آخر، أو تعديل عقده مع بروسيا دورتموند، كي يستطيع الرحيل إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، وثيقة الصلة بإدارة ريال مدريد، أن الاتفاق بين ريال مدريد وهالاند جاء بناءً على وجود بند في عقد اللاعب النرويغي، البالغ من العمر 19 عاماً، يسمح برحيله مقابل دفع شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو.

ويعتبر هالاند أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد كي يكون بديلاً مستقبلياً للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ينتهي عقده مع الميرينغي في صيف 2021، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن.

وشارك هالاند في 26 مبارة هذا الموسم، وأحرز 36 هدفاً، وصنع 8 أخرى، سواء مع فريقه السابق لايبزيغ أو الحالي بوروسيا دورتموند.

وتألق هالاند بشدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رفقة رد بول سالزبورغ، الذي كاد يقصي ليفربول الإنجليزي حامل اللقب من دور المجموعات، ولكن خبرة الريدز حسمت الأمور في المباراة الأخيرة.

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة الإسبانية إن هناك مفاوضات لا تزال جارية بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند حول مستقبل المغربي الدولي أشرف حكيمي، المعار من الريال إلى دورتموند خلال العامين الأخيرين.

ويرغب مسؤولو النادي الألماني في تمديد إعارته لمدة موسم إضافي، إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال يريد عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الفريق، بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال العامين اللذين قضاهما في الدوري الألماني، بوندزليغا.

صفقة برشلونة المنتظرة

على الجانب الآخر.. يعاني نادي برشلونة من أزمة هجومية عنيفة، في ظل الإصابات التي تطارد لاعبي الفريق في المرحلة الحاسمة للموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويغيب الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة عن صفوف الفريق حتى أبريل المقبل، بعد إجرائه جراحة في ركبته اليمنى، وتوالت الضربات على برشلونة، بعد تجدد إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مران الفريق يوم الإثنين الماضي، لينتهي موسمه رسمياً.

وبحسب لوائح الاتحاد الإسباني، فإن برشلونة يستطيع ضم لاعبين بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية من داخل الدوري الإسباني، الليغا، أو أن يكون اللاعب حراً وغير مرتبط بعقد مع أي ناد آخر.

وقالت صحيفة ”موندو ديبوتيفو“ إن مسؤولي نادي خيتافي الإسباني، المنتمي إلى العاصمة مدريد، فتحوا الباب أمام انتقال المهاجم أنخيل رودريغيز إلى برشلونة، الذي يريد دعم هجومه بعد صدمتي سواريز وديمبيلي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن أنخيل مارتن، المدير الرياضي لنادي خيتافي، قوله: ”النادي يتفهم رغبة رودريغيز في الانتقال إلى برشلونة، لأن وضعه المالي هناك سيكون أفضل“.

وأشار مارتن إلى أن نادي خيتافي مستعد لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بملف انتقال أنخل رودريغيز إلى برشلونة، وأكد أن مسئولي النادي المدريدي يعلمون جيداً أن اللاعب يمكن أن ينتقل إلى البارسا، رغم أن الاتصالات بين الناديين لم تتطور إلى الشكل الرسمي حتى الآن.

من جانبه، قال أنخل توريس، رئيس نادي خيتافي، إن رودريغيز يمكن أن ينتقل إلى برشلونة بناءً على طلبه، خاصة أن اللاعب يملك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 10 ملايين يورو.

ويبلغ رودريغيز من العمر 32 عاماً، وشارك هذا الموسم في 27 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً، وينتهي عقده مع خيتافي في صيف 2021.