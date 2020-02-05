ميرانديس المغمور يصعق فياريال ويبلغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

حقق ميرانديس المنافس في الدرجة الثانية ثالث مفاجأته في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم هذا الموسم عندما تغلب 4-2 على ضيفه فياريال المنتمي للدرجة الأولى ليبلغ الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وتقدم ميرانديس مبكرا عبر المهاجم البرازيلي ماتيوس لكن خافيير أونتيفروس أدرك التعادل للفريق الضيف قبل أن يعيد مارتن ميركلانز التفوق لصاحب الأرض من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وأدرك سانتي كازورلا التعادل لفياريال من ركلة جزاء لكن ميرانديس، الذي بلغ الدور قبل النهائي في 2012، استعاد تقدمه للمرة الثالثة عبر أودي أوناينديا.

وهز أنطونيو سانشيز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحجز مكانا لميرانديس في الدور قبل النهائي بعدما أخرج أشبيلية وسيلتا فيجو في الدورين الماضيين.