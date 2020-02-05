ريال مدريد يراقب الموهبة الجزائرية الأصل ريان شرقي ”خليفة زيدان“

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد يراقب عن كثب تطور مستوى النجم الفرنسي الجزائري ريان شرقي لاعب نادي ليون الفرنسي، خاصة أنه أحد أبرز المواهب الناشئة في كرة القدم الأوروبية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن شرقي، البالغ من العمر 16 عاماً، اجتذب اهتمام المسؤولين في ريال مدريد وأيضاً برشلونة، إضافة إلى عدد آخر من الأندية الكبرى في أوروبا، حيث شارك اللاعب في عدد من المباريات رفقة فريقه في الدوري الفرنسي، ليغ 1، رغم صغر سنه.

وبحسب الصحيفة، فإن شرقي لعب هذا الموسم 13 مباراة مع ليون، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

وتابعت بقولها: ”أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إعجابه الشديد بإمكانات شرقي، الذي يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم، حيث طلب ”زيزو“ من كشافي النادي الملكي الاستمرار في متابعة تطور ريان شرقي مع ليون في الفترة المقبلة، تمهيداً للدخول في مفاوضات مع ناديه الفرنسي للتعاقد معه“.

ومضت تقول: ”الخبراء في فرنسا يقارنون بين شرقي وزيدان نفسه، ويقولون إن اللاعب الجزائري الأصل يملك جميع المقومات التي يمكن أن تجعل منه النسخة المستقبلية لزيدان“.

وأكدت أن ما يعزز فرص ريال مدريد في ضم اللاعب هو الحوار الذي أجراه شرقي مؤخراً مع إحدى قنوات التلفزيون الفرنسية، حيث ردّ اللاعب على سؤال حول ما إذا كان يفضّل الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل، فكان اختياره حاسماً ومباشراً، ودون أي تردد، أنه يريد الانتقال إلى الميرينغي.