بعد رفض استئناف برشلونة.. إيقاف بيكيه مباراة واحدة

قررت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مباراة واحدة بعد حصوله على الإنذار الخامس أمام ليفانتي.

ورفضت اللجنة استئناف برشلونة ضد البطاقة التي حصل عليها بيكيه في الفوز الصعب بهدفين مقابل هدف على ليفانتي يوم الأحد الماضي.

وبذلك سيتم حرمان بيكيه من خوض مباراة ريال بيتيس على أرضه في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وسجل الواعد أنسو فاتي هدفين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على ليفانتي في الليغا ويهز الشباك لأول مرة في أربعة أشهر في المسابقة وأصبح اللاعب الشاب البالغ عمره 17 عاما أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.

وسيمثل غياب بيكيه مشكلة كبيرة للمدير الفني كيكي سيتين لعدم وجود مدافع بديل.

وكانت البطاقة التي حصل عليها بيكيه أمام لیفانتي في ”كامب نو“ العاشرة له حتى الآن في الدوري وقد غاب من قبل عن مباراة واحدة هذا الموسم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء إثر حصوله على خمس من قبل.

وحصل بيكيه الموسم الماضي على سبع بطاقات صفراء في 52 مباراة في كافة مسابقات الموسم بينما حصل على 14 بطاقة في 27 مباراة حتى الآن في كافة المسابقات.