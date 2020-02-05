مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو.. كيكي سيتين يعلق على أزمة ميسي وأبيدال

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة الغد الخميس، أمام أتلتيك بلباو في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

علق كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة على الأزمة التي اندلعت، أمس الثلاثاء، بين إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، بسبب تصريحات النجم الفرنسي للصحافة الإسبانية.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي، يوم الأربعاء: ”الأشياء التي تحدث مثل (أزمة أبيدال وميسي) لا تؤثر على عملي“.

الروندو في تدريبات البارسا بتواجد الاسطورة السعيد … pic.twitter.com/d6ZYcjSLqo — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) February 5, 2020

وأضاف: ”سأحاول بكل الوسائل أن لا يتأثر الفريق بما يحدث، أهمية لعبة الغد والالتزام بالمضي قدما هذا ما يهمني، كل شيء آخر لا يمكن السيطرة عليه، ولن أجعله يؤثر علي“.

وعن رد ميسي: ”هذا الوضع لا يؤثر عليّ، الشيء الوحيد الذي يهمني هو إعطاء اللاعبين الأدوات اللازمة لتطوير ما لديهم من موهبة، توجد مشاكل في جميع الأندية في العالم، ولكن هناك أشياء لا يمكنني التحكم بها، أتحدث عن كرة القدم، وكل شيء آخر لا يساعدني لا أهتم“.

وتابع: ”سيكون الفريق منافسا بما لدينا من لاعبين، إذا لم نتمكن من التوقيع مع لاعب جديد، فلن يحدث شيء، سنعمل بنفس الحماس، ونحن ملتزمون تماما، ونركز على مباراة الغد“.

”لا أفكر في أي شيء حول ذلك (ضعف البارسا حاليا)، سيستمرون في المنافسة، ونحن لم نفز بأي شيء حتى الآن، لن نستفيد من أي نقاط ضعف، لا أفكر في ذلك“.

وأبرز: ”أنا أتحمل المسؤولية، أنا واحد من الذين يشاركوننا النجاحات والإخفاقات، هذا جزء من عملية الأشخاص الذين يتخذون القرارات، في بعض الأحيان لا نعرف كل الأشياء التي ستحدث، بالطبع أود أن يكون لدي مزيد من اللاعبين، كنت أريد أن يكون كارليس بيريز هنا، والآن عليّ أن اتعامل مع من لدي“.

في المران قبل قليل، سيتين جمع كل اللاعبين ومرر لكل لاعب الكرة بيده مع المزاح، من اجل خلق اجواء ايجابية بعد التوتر الذي نجم امس عن تصريحات ابيدال ورد ميسي. pic.twitter.com/8lFeWUSKLz — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) February 5, 2020

وشدد: ”هناك صور التدريبات اليوم، يمكن أن تشاهدوها، نلعب ونضحك، ونستمتع، هذه هي الأجواء لدينا، الفريق متحمس، لا يوجد مشاكل، هذه هي صورتنا اليوم، المشجعون يريدون رؤية صور التدريبات والأجواء الإيجابية لدينا، وبالفعل نحن نضحك ونستمتع“.

وأبرز: ”واجهت الكثير من المشاكل في حياتي، ولكن لا أحملها بداخلي عندما أذهب للنادي الذي أدرب فيه، لن أسمح لأي شخص أن يشتت انتباهي، أنا أستبعد كل شيء لا يساعدني“.

وعن احتمالية التوقيع مع مهاجم جديد، أشار: ”الآن ننتظر قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وما إذا أعطانا الضوء الأخضر للتوقيع مع مهاجم، ولدينا بالفعل أسماء موجودة“.

وعن مباراة بلباو، التي تجمع الفريقين، غدا في كأس ملك إسبانيا، قال سيتين: ”صحيح أن هناك الآن مباراتين مهمتين للغاية خارج الديار، حيث لا يحصل البارسا على نتائج جيدة، سوف نواجه كل مباراة بتركيز كبير، غدا دور إقصائي، وأيضا مباراة بيتيس مهمة 3 نقاط، أنا أعلم بالفعل أنني في ناد يحب الفوز بجميع المباريات“.

واستطرد: ”غدا ستكون مباراة صعبة ومعقدة، يجب أن نكون على مستوى عالٍ للغاية للتغلب عليها، حجج بيلباو تختلف عن حججنا، سنحتاج إلى الدقة للتغلب عليها“.

وأتم: ”بلباو يستقبل القليل من الأهداف، إنه قوي جدا دفاعيا، وفي ملعبه يتطلب منا عمل كبير أيضا، ستكون مباراة صعبة للغاية، سوف يضغطون علينا كثيرا“.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: تير شتيغن، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لانجليه، ألبا، أومتيتي، فيربو، أراوخو.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور، روبرتو، دي يونغ، فيدال، ريكي بويغ، كويادو.

الهجوم: ميسي، غريزمان، فاتي.