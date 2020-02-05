هازارد يؤكد جاهزيته لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بتدريبات قوية (فيديو)

كشفت صور نشرها الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، عن خوض النجم البلجيكي إيدين هازارد، التدريبات ظهر اليوم الأربعاء، بقوة مع فريقه، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، غدا الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن هازارد تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

???? Eden Hazard joined his 4th consecutive Real Madrid group training session yesterday ahead of his return to action ???? #HalaMadrid (via @dino0316) pic.twitter.com/AJb0qjYZWm — Vamos Hazard (@VamosHazard) February 5, 2020

وأضافت الصحيفة: ”من الممكن أن تكون مواجهة سوسيداد بداية عودته، ويضع هازارد عينه على التواجد خلال مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال“.

وتدرب الويلزي غاريث بيل بشكل طبيعي، وعاد للمران الجماعي الثلاثي داني كارفاخال، وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز الذي غاب عن مران الأمس.

وبذلك يفتقد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، خدمات الثنائي ماركو أسينسيو وماريانو دياز فقط للإصابة.

Hazard in today’s training session pic.twitter.com/jYOrka1YTy — Real Madrid Info (@RMadridInfo) February 5, 2020

وغاب هازارد هذا الموسم عن مباريات الريال منذ نوفمبر الماضي بعد تعرضه للإصابة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون هازارد متواجدا بنسبة 100% في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 26 فبراير المقبل.

هازارد لعب 13 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالها هدفا واحدا وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة ويأتي غريمه التقليدي برشلونة وصيفا بـ43 نقطة، كما نجح الفريق الملكي سابقا في التتويج بلقب السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد في المملكة العربية السعودية والتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والاصطدام بمانشستر سيتي.