هازارد يؤكد جاهزيته لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بتدريبات قوية (فيديو)

كشفت صور نشرها الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، عن خوض النجم البلجيكي إيدين هازارد، التدريبات ظهر اليوم الأربعاء، بقوة مع فريقه، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، غدا الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن هازارد تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

???? Eden Hazard joined his 4th consecutive Real Madrid group training session yesterday ahead of his return to action ???? #HalaMadrid (via @dino0316) pic.twitter.com/AJb0qjYZWm

— Vamos Hazard (@VamosHazard) February 5, 2020