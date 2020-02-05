صحيفة: نادي برشلونة يستقر على بديل عثمان ديمبلي

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة استقروا على اختيار أنخيل رودريغيز، لاعب خيتافي، ليكون هو البديل المنتظر بعد تجدد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنخيل يملك كسر عقد بقيمة 9 ملايين يورو، ويجب على النادي التأكد من مدة غياب ديمبلي.

وتابعت: ”أنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي عمره 32 عاما.. يستطيع اللعب في جميع مراكز الهجوم.. لعب 27 مباراة هذا الموسم وسجل 13 هدفا.. قيمة كسر عقده 9 ملايين يورو.. برشلونة اختاره ليكون بديل ديمبلي“.

وكان برشلونة قد أكد في بيان، أمس الثلاثاء، أن ديمبلي خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق كامل في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ديمبلي سيغيب عن المشاركة مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويمكن السماح لبرشلونة بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الموسم الحالي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، ولكن ذلك سيتحقق وفقا لشروط محددة.

ويجب التأكد أن مدة غياب ديمبلي عن المباريات ستصل إلى 5 أشهر، كما أن اللاعب القادم لا بد أن يكون من داخل إسبانيا، ولا يلعب في دوري آخر.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الأسماء المرشحة لتعويض ديمبلي في البارسا هي بيدري (لاس بالماس)، ورافينيا (سيلتا فيغو).

وهناك تفكير أيضا في إمكانية استعادة لاعب الفريق السابق كريستيان تيلو، الذي يلعب مع ريال بيتيس حاليا، لكن ميله للعب كجناح لم يجعله ضمن الأولويات.

وهناك رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا، لكن ما زالت تكلفته باهظة، ويصعب على برشلونة تحملها في التوقيت الحالي.

أما باقي الأسماء فتتمثل في كريستيان ستواني (جيرونا)، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو، ولورين مورون (بيتيس) بشرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، وويليان خوسيه (ريال سوسييداد) بشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، إلى جانب زميله أويارزبال، الذي يملك شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو، وأنخيل رودريغيز (خيتافي) الذي سيكلف البارسا 10 ملايين يورو.