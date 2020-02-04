كريستيانو رونالدو بطلا خارقا في سلسلة جديدة للرسوم المتحركة (شاهد)

بدا كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد وهداف يوفنتوس الحالي كبطل خارق يسجل ركلات خلفية مزدوجة ويقفز أعلى من المدافعين ويضع الكرة في المرمى بضربة رأس مثلما يفعل أسطورة كرة السلة مايكل جوردان بمفرده لتجاوز الصعاب لكنه يصر على أنه مجرد شخص عادي رغم كل الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك.

لكن صحيفة AS الإسبانية أشارت إلى أن رونالدو سيظهر كبطل خارق هذه المرة في مسلسل كوميدي جديد للرسوم المتحركة.

وسيصدر المسلسل الكوميدي لرونالدو الذي يحمل اسم ”كريستيانو رونالدو سترايكر فورس 7“ في الولايات المتحدة ويمكن أن يصدر باللغة الإسبانية أيضًا لأنه يدرك تأثيره الكبير على الأطفال ويعتبر المسلسل فرصة لجذب الأطفال من الجيل القادم.

وقال رونالدو الذي سيكمل عامه 35 يوم الأربعاء ”بالطريقة نفسها التي تربط كرة القدم بين الثقافات والناس في جميع أنحاء العالم أعتقد أن أكبر شخصيات الرسوم المتحركة والأبطال الخارقين يمكنهم أن يفعلوا الشيء نفسه.

”هذا هو السبب في أنني متحمس لتوحيد هذه المشاعر، كرة القدم والأبطال الخارقين من أجل مشاركة المشروع مع جماهيري.“

وتعد إحدى الشركات الهندية للرسوم المتحركة بالتعاون مع موقع ”فيسبوك“ لبث هذا المشروع للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في العالم.

ويقول شاراد ديفاراغان، المؤسس المشارك للشركة الهندية ”كريستيانو رونالدو بطل خارق في الحياة لجيل كامل وستوحد هذه السلسلة الجديدة من الرسوم المتحركة فريقًا كاملاً من الأبطال الخارقين الذين يمثلون التنوع بين الملايين من معجبي رونالدو حول العالم“.

وواصل رونالدو تألقه عندما سجل هدفين من ركلتي جزاء ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري الإيطالي خلال الفوز بثلاثية نظيفة على فيورنتينا ليبقى يوفنتوس في الصدارة.