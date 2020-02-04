رابطة الدوري الإسباني تدين هجوم جماهير ريال مدريد على سيميوني وموراتا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المسابقات بالاتحاد، ولجنة مكافحة العنف، إدانتها الهتافات المسيئة من جانب مجموعة من جماهير ريال مدريد، ضد دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وألفارو موراتا، مهاجم الفريق.

وجاءت هذه الهتافات خلال مواجهة الفريقين في ”الديربي“، السبت الماضي، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأشارت إذاعة ”الكادينا كوبي“، إلى أن لجنة المنافسة ستفتح تحقيقا للهتافات التي تلقاها موراتا وسيميوني في البيرنابيو، حيث قالوا: موراتا الفأر.. أنت دائما ما تكون بديلا في الواندا.. بينما قالوا على سيميوني ”أيها الديوث“.

وأشارت الرابطة في خطابها، إلى أن نحو ألف و300 من مشجعي الفريق الملكي، قاموا بتوجيه مجموعة من الهتافات المسيئة لكل من سيميوني وموراتا، بالإضافة لمشجعي الأتلتي.

كما أكدت الرابطة أن باقي جماهير الريال، حافظت على ”السلوك المنضبط طيلة أحداث المباراة“، وأن الأحداث وقعت ”فقط من جانب المنطقة المذكورة“.

يذكر أن الميرينغي حسم اللقاء، بهدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليواصل انفراده بصدارة ترتيب الليجا، برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.