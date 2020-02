هل يستغل نادي برشلونة القوانين ويتعاقد مع بديل عثمان ديمبلي؟

أكد نادي برشلونة في بيان طبي إصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي بتمزق عضلي، وهو ما يعني غيابه لفترة طويلة قد تمتد لغاية نهاية الموسم، بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

ويملك برشلونة، بحسب القوانين، الحق بتعويض ديمبلي رغم كون سوق الانتقالات الشتوية انتهى، لكنه عليه أن يثبت للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن إصابة الفرنسي تتجاوز مدة شفائها 5 أشهر.

ويملك لبرشلونة حق تقديم التماس للاتحاد الإسباني من خلال لجنته الطبية لمنحه فرصة التعاقد مع مهاجم، لكن ذلك سيكون مرتبطًا بعدة شروط.

ويبقى الشرط الأول أن يتأكد غياب ديمبلي عن الملاعب لـ5 أشهر على الأقل، والثاني أن يكون اللاعب الجديد من أحد الفرق الإسبانية.

ولن يسمح للاعب الجديد باللعب في المنافسات القارية، لكن بإمكانه المشاركة في لقاءات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020