هل يستغل نادي برشلونة القوانين ويتعاقد مع بديل عثمان ديمبلي؟

أكد نادي برشلونة في بيان طبي إصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي بتمزق عضلي، وهو ما يعني غيابه لفترة طويلة قد تمتد لغاية نهاية الموسم، بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

ويملك برشلونة، بحسب القوانين، الحق بتعويض ديمبلي رغم كون سوق الانتقالات الشتوية انتهى، لكنه عليه أن يثبت للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن إصابة الفرنسي تتجاوز مدة شفائها 5 أشهر.

ويملك لبرشلونة حق تقديم التماس للاتحاد الإسباني من خلال لجنته الطبية لمنحه فرصة التعاقد مع مهاجم، لكن ذلك سيكون مرتبطًا بعدة شروط.

ويبقى الشرط الأول أن يتأكد غياب ديمبلي عن الملاعب لـ5 أشهر على الأقل، والثاني أن يكون اللاعب الجديد من أحد الفرق الإسبانية.

ولن يسمح للاعب الجديد باللعب في المنافسات القارية، لكن بإمكانه المشاركة في لقاءات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020

وسيستفيد فالنسيا من هذه الشروط بعد تأكد إصابة مدافعه الأرجنتيني غاراي بقطع في الرباط الصليبي وسيتعاقد مع مدافع لتعويض غيابه.

وكان برشلونة قد فشل في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب لويس سواريز بسبب الإصابة واعتبر عودة الفرنسي عثمان ديمبلي من الإصابة بمثابة تعاقد جديد، لكن اللاعب أصيب مجددًا وسيغيب فترة أطول.

ويعتبر ديمبلي بمثابة الرجل الزجاجي في برشلونة، فاللاعب كثير الإصابات، والغياب عن الملاعب منذ قدومه في صفقة قياسية صيف 2017 من بروسيا دورتموند كلفت الفريق الإسباني حوالي 120 مليون يورو.

وفوت ديمبلي بالفعل 63 مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

ولم يشارك ديمبيلي (22 عامًا) سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا، ولم يصنع أي هدف.

ويعاني برشلونة من أزمة هجومية، بإصابة لويس سواريز، ورحيل كارليس بيريز إلى روما.

مما يترك المدرب كيكي سيتين أمام 3 خيارات فقط في الخط الأمامي: ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان، وأنسو فاتي.