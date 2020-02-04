لويس سواريز يثير تفاؤل جماهير نادي برشلونة برسالة على ”إنستغرام“

يعاني نادي برشلونة الإسباني على الصعيد الهجومي؛ نتيجة إصابة مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، وفشل النادي الكتالوني في التعاقد مع مهاجم بديل خلال سوق الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم 31 يناير الماضي.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع فالنسيا الإسباني لضم مهاجمه رودريغو مورينو، إضافة إلى الغابوني بيير- إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، والكونغولي سيديريك باكامبو مهاجم بكين غوان الصيني، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن أي شيء، وخرج البارسا من الميركاتو الشتوي ”صفر اليدين“، باستثناء صفقتي البرازيلي ماتيوس فيرنانديز، الذي تمت إعارته إلى بلد الوليد الإسباني، وفرانسيسكو ترينكاو، مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي، الذي سيستمر رفقة فريقه إلى نهاية الموسم أيضا.

ونشر سواريز صورة على موقعه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، خلال أداء تدريبات العلاج الطبيعي، بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا في ركبته اليمنى، وتسببت في غيابه عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

وقال سواريز في تعليقه على الصورة: ”نحن نتقدم بقوة حاليا، وبمزيد من الإصرار“.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن سواريز يشعر بتفاؤل شديد حول إمكانية عودته إلى الملاعب بصورة أسرع من المتوقع، وهو ما ظهر خلال استجابته السريعة للعلاج الطبيعي عقب الجراحة، وأيضا رسالته التي بعثت التفاؤل لجميع أركان نادي برشلونة.