تحد جديد لميسي مع برشلونة ضد أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

يواجه برشلونة، الخميس القادم، فريق أتلتيك بلباو في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سان ماميس في لقاء واحد سيحدد المتأهل لنصف النهائي، وهو لقاء يعتبر تحديا جديدا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يفز على أتلتيك بلباو في كأس الملك في ملعبه خلال زيارته السابقة، حيث تعادل مرة وخسر مرة رغم كون برشلونة في المرتين تأهل للدور الموالي؛ بسبب نتيجة لقائه على أرض ملعبه الكامب نو.

وتعادل برشلونة رفقة ميسي 1-1 أمام أتلتيك بلباو في لقاء إياب دور الربع من موسم 2010-2011 لكنه واصل طريقه لنصف النهائي لتعادله ذهابا سلبيا، ثم خسر 2-1 في ذهاب دور 16 من موسم 2016-2017 وواصل مشواره بالفوز في الإياب 3-1.

كما يحتفظ ميسي وبرشلونة بذكرى سيئة في ملعب سان ماميس في كأس السوبر الإسباني سنة 2015، حيث خسروا 4-0 وفقدوا اللقب بتعادلهم إيابا 1-1.

ويعتبر أتلتيك بلباو سادس ضحية لأهداف ليونيل ميسي، حيث سجل في مرماهم 24 هدفا في 35 لقاء كما قاد النجم الأرجنتيني برشلونة للفوز بلقب كأس الملك على حساب الفريق الباسكي في 3 نهائيات 2009 و2012 و2015 وسجل في مرماهم 4 أهداف.

ولعب ميسي على أرض ملعب سان ماميس 13 لقاء سجل خلالها 5 أهداف ولم يخسر في لقاءات الدوري الإسباني، حيث فاز 5 مرات وتعادل 5 مرات، لكنه في مسابقات كأس الملك والسوبر الإسباني خسر مرتين وتعادل مرة.

وغاب ميسي عن لقاء الفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث خسر برشلونة بهدف لصفر على أرض ملعب سان ماميس ويعاني الفريق من اللقاءات خارج ملعبه؛ وهو ما يجعل من لقائهما في ربع النهائي تحديا كبيرا للقائد والنجم الأرجنتيني.

ويجمع اللقاء بين الفريقين الأكثر تتويجا بمسابقة كأس ملك إسبانيا فبرشلونة حمل الكأس 30 مرة وخسر 12 نهائيا، بينما حمل أتلتيك بلباو الكأس 23 مرة وخسر 13 نهائيا.

ولم يتوج أتلتيك بلباو باللقب منذ 1984 حين هزم برشلونة في النهائي 1-0 بينما توج برشلونة بآخر ألقابه في سنة 2018 على حساب إشبيلية 5-0.

وخسر برشلونة نهائي النسخة الماضية أمام فالنسيا 2-1 علما أنه توج بـ5 ألقاب في العشر نسخ الأخيرة من بينها 4 على التوالي من 2015 إلى 2018، وهو إنجاز لم يحققه سوى 3 فرق وهي أتلتيك بلباو وريال مدريد وبرشلونة.