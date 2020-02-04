ماركا: ديمبلي تعرض لإصابة جديدة ”موسمه انتهى“ مع نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن موسم عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة ”انتهى“، بعد أن كشفت الفحوصات تعرضه لإصابة جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”مارك“، يوم الثلاثاء، فإن ”ديمبلي تعافى من إصابته القديمة، ليصاب أمس بقطع جديد بعضلة الفخذ، موسمه انتهى“.

وقال جوردي بلانكو، صحفي شبكة ESPN: ”ليست انتكاسة.. بل هذه إصابة جديدة لديمبلي ولقد انتهى موسمه“.

من جانبه، كشف النادي الكتالوني أن ديمبلي لديه تمزق كامل في عضلات الفخذ الأيمن على أن يتم تحديد مدة العلاج التي سيحتاجها من أجل العودة.

وتبين أن الإصابة أخطر مما تم توقعه في بداية الأمر، وأن النجم الفرنسي تعرض لانتكاسة كاملة في طريق تعافيه.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020

وغادر الفرنسي عثمان ديمبلي مران فريقه برشلونة، يوم الإثنين؛ لأسباب احترازية بعد شعوره بآلام في الساق اليمنى أرجعها النادي لـ“إرهاق عضلة“.

❗ ÚLTIMA HORA ???? Dembélé té una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. El club diu que a les properes hores es determinarà quin tractament seguirà per a la seva recuperació. #frac1 pic.twitter.com/mn7RqayuTS — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) February 4, 2020

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ديمبلي شعر بانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لشد عضلي، مبينا أن اللاعب الفرنسي سيواصل فترة تعافيه، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وكان ديمبلي قد عاد لتوه إلى تمارين الفريق بعد غياب دام شهرين للإصابة، لكنه عاد ليخرج من التمارين في وقت مبكر، صباح الإثنين؛ بعد شعوره بالألم وفقا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“.

وتعرض ديمبلي لإصابة في الـ27 من نوفمبر، أمام بروسيا دورتموند على ملعب ”كامب نو“، وحينها أعلن الطاقم الطبي في برشلونة غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى 10 أسابيع.

ومن أجل الإسراع في عملية تعافيه، سافر اللاعب الفرنسي إلى الدوحة ليواصل تعافيه، قبل أن يكمل العلاج في مركز خوان جامبر الرياضي.

ورسم ديمبلي علامات استفهام حول وضعه البدني، بعد تعرضه لمجموعة كبيرة من الإصابات، منذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني قادما من بروسيا دورتموند.