ماركا: ديمبلي تعرض لإصابة جديدة ”موسمه انتهى“ مع نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن موسم عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة ”انتهى“، بعد أن كشفت الفحوصات تعرضه لإصابة جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”مارك“، يوم الثلاثاء، فإن ”ديمبلي تعافى من إصابته القديمة، ليصاب أمس بقطع جديد بعضلة الفخذ، موسمه انتهى“.

وقال جوردي بلانكو، صحفي شبكة ESPN: ”ليست انتكاسة.. بل هذه إصابة جديدة لديمبلي ولقد انتهى موسمه“.

من جانبه، كشف النادي الكتالوني أن ديمبلي لديه تمزق كامل في عضلات الفخذ الأيمن على أن يتم تحديد مدة العلاج التي سيحتاجها من أجل العودة.

وتبين أن الإصابة أخطر مما تم توقعه في بداية الأمر، وأن النجم الفرنسي تعرض لانتكاسة كاملة في طريق تعافيه.

