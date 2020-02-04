راديو ماركا: غاريث بيل.. بطل أم وغد؟

أثار غاريث بيل، لاعب ريال مدريد جدلا واسعا خلال الشهور الأخيرة، بين جماهير النادي الملكي؛ بسبب غيابه المتكرر عن المباريات، بخلاف حالة اللامبالاة التي ضربت اللاعب الذي عول عليه كثيرون ليكون خليفة كريستيانو رونالدو في النادي الملكي.

وحصل غاريث بيل جناح ريال مدريد على 431 يوما إجازة منذ انضمامه لريال مدريد، غاب عن 101 مباراة وتكلف انتقاله من توتنهام إلى ريال مدريد أكثر من 90 مليون يورو خلال سبعة مواسم، حقق أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وسجل خلال مباراته النهائية 3 أهداف.

وقال راؤول فاريلا من ”راديو ماركا“ عن بيل: ”يعتبره الكثيرون بطلا لكن في المقابل يراه الكثيرون أيضا لا يستحق ما وصل إليه، بل يعتبرونه وغدا“.

وأضاف فاريلا أن بيل حصل على إجازة 330 يوما اليوم تصبح 331 يوما باليوم، وغاب عن 63 مباراة خلال آخر ثلاثة مواسم، ولا تحظى أهدافه بأي متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكن تذكر اسم وكيل أعماله وما إذا كان تحدث عنه بشأن هذه الأرقام.

وانتقد فاريلا تسويق وكيل بيل للاعب على أنه بيليه، على حد وصفه.

ديمبلي ودييغو كوستا

ويتشابه وضع بيل مع عثمان ديمبلي الذي قضى 260 يوما تحت العلاج، وابتعد عن أكثر من 60 مباراة، وما يميز بيل وديمبلي هو منافستهما بعضهما البعض في فترات الغياب بسبب الإصابة.

وتابع فاريلا في تقريره: ”المقارنة بينهما غير موجودة بطبيعة الحال، خاصة أن النجم الويلزي أفضل كثيرا من الدولي الفرنسي، لكن هذا لا يعني أنهما جيدان عند المقارنة مع لاعبين آخرين يعانيان من الإصابة ويخضعان للعلاج“.

وواصل :“يمكننا أيضا إضافة دييغو كوستا، ليس لأنه أيضا يعاني من إصابة منذ فترة طويلة، لكن للآمال التي تعلقها الجماهير على ثلاثي أقطاب الليغا“.

وقال فاريلا عندما تقول ”لاعب كرة قدم مصاب دائما ويشعر أنه في قمة تألقه“، بالتأكيد أول اسم سيتبادر إلى ذهنك هو بيل بين الثلاثي السابق المصاب أيضا.

وغاب بيل عن تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسبانية في جدة؛ بسبب الإصابة، كما غاب عن ديربي مدريد الأخير أمام أتلتيكو في الليغا.

وتدرب بيل خلال الأسبوع، بعد تعافيه من إصابة خفيفة بالكاحل، لكن ريال مدريد لم يتأثر تقريبا بغيابه؛ حيث لم يخسر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفاز ست مرات في آخر سبع مباريات.