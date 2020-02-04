بيكهام يقود مفاوضات إنتر ميامي مع نجمي ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية خطة نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك للاعب الكرة الإنجليزي الشهير السابق ديفيد بيكهام، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت ”ماركا“ في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن بيكهام يخطط لإبرام صفقات مدوية بضم لاعبين من الطراز الأول إلى صفوف إنتر ميامي في الموسم المقبل، كي ينافس بقوة على لقب الدوري الأمريكي للمحترفين MLS.

وأشارت إلى أن بيكهام وضع الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، والمهاجم الأوروغوياني إدنسون كافاني، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس اللاعبين المطلوبين في إنتر ميامي مع بداية الموسم الجديد.

وأكدت أن بيكهام تعاقد أخيرا مع المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو، لقيادة الفريق فنيا، إذ يملك المدرب سيرة ذاتية قوية، وسبق له العمل في أندية فالنسيا أتلتيك بيلباو، راسينغ سانتاندير، مالاغا، وموريسيا.

ونقلت عن ألونسو قوله: ”طموحنا هو التتويج بلقب الدوري الأمريكي MLS خلال مشاركتنا الأولى بالمسابقة، ولكن الأمر سيكون حتميا خلال موسمنا الثاني، وبالتالي فإن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين يمتلكون الخبرات سيكون عاملا أساسيا في الوصول إلى هذا الهدف“.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن، وهو نفس موقف كافاني مع باريس سان جيرمان، إذ كان الأوروغوياني قريبا للغاية من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية المنتهية أخيرا، إلا أن الخلافات المالية حول الصفقة أجهضت رحيله في الساعات الأخيرة من الميركاتو.