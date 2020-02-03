رسميا.. نادي برشلونة يتقدم باحتجاج ضد إنذار جيرارد بيكيه أمام ليفانتي

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني تقدم باحتجاج إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني ضد البطاقة الصفراء التي أشهرها الحكم آدريان كورديرو للمدافع جيرارد بيكيه خلال الفوز على ليفانتي في الليغا، الأحد.

وحصول بيكيه على هذه البطاقة الصفراء سيحرمه من مواجهة ريال بيتيس خارج أرضه في الليغا يوم الأحد المقبل.

وسجل الواعد أنسو فاتي هدفين ليقود برشلونة للفوز 2/1 على ليفانتي في الليغا ويهز الشباك لأول مرة في 4 أشهر في المسابقة وأصبح اللاعب الشاب البالغ عمره 17 عاما أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن غياب بيكيه عن مباراة ريال بيتيس سيصنع مشكلة خطيرة للمدير الفني كيكي سيتين لعدم وجود مدافع بدليل للمخضرم بيكيه.

وحال عدم موافقة لجنة المسابقات على الطعن على البطاقة فسيكون من حق برشلونة خيار اللجوء إلى لجنة الاستئناف أو الاتحاد أيضا أو في النهاية شيء، أكثر ترجيحا، إلى المحكمة الإدارية للرياضة (TAD) والمجلس الأعلى الرياضة (CSD).

وكانت البطاقة التي حصل عليها بيكيه أمام لیفانتي في ”كامب نو“ العاشرة له حتى الآن في الدوري وقد غاب من قبل عن مباراة واحدة هذا الموسم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء إثر حصوله على 5 من قبل.

ولم یلعب بیكیه للإیقاف عندما زار برشلونة إیبار في إیبوروا، وعلى الرغم من كونه عنصرا أساسيا في تشكيلة برشلونة إلا أن النادي الكتالوني لم يعانِ من أي مشاكل للخروج بالثلاث نقاط في غياب الدولي الإسباني السابق.

وقدّم برشلونة احتجاجه للجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، مرفقا بالحجج اللازمة، لرفع البطاقة الصفراء التي على بيكيه.

وحصل بيكيه الموسم الماضي على 7 بطاقات صفراء في 52 مُباراة في كافة مسابقات الموسم بينما حصل على 14 بطاقة في 27 مُباراة حتى الآن في كافة المسابقات.