أخبار ريال مدريد وبرشلونة: الأزمات تحاصر العملاق الكتالوني.. وزيدان يرسم خطة صفقة الملكي المنتظرة

اشتعلت الأحداث في قلعة نادي برشلونة الإسباني في ظل عدة تطورات على صعيد الفريق الكتالوني كما شهدت أروقة فريق ريال مدريد تحركات مبكرة لترتيب الأوراق في المرحلة القادمة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة:

الأزمات تحاصر برشلونة

يبدو أن الأزمات تحاصر فريق برشلونة رغم الاستقرار الفني مع تعيين المدرب كيكي سيتين إلا أن صحيفة ”أس“ الإسبانية كشفت عن حدوث مشاجرة بين نجمين كبيرين في صفوف برشلونة.

ورفضت ”أس“ كشف اسمي اللاعبين اللذين دخلا في صدام وخلاف كبير داخل غرف الملابس خلال مباراة ليفانتي، الأحد في الدوري الإسباني.

ورفضت إدارة برشلونة التعليق على هذا الخلاف سواء بالتأكيد أو النفي ولكن إدارة النادي الكتالوني تلقت ضربة موجعة بعد تأكد إصابة اللاعب عثمان ديمبلي ومغادرته تدريبات الفريق مساء الاثنين.

وأعلن برشلونة أنه تعرض لإصابة قوية بشد عضلي بعدما غاب لمدة شهرين بسبب الإصابة، وقرر اللاعب السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل التعافي من إصابته سريعا.

وقررت إدارة برشلونة التقدم باستئناف للاتحاد الإسباني لكرة القدم لإسقاط الإنذار الذي حصل عليه المدافع جيرارد بيكيه في لقاء ليفانتي الأخير ويبعده عن مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يرسم خطة مبابي برعاية زيدان

بدأ نادي ريال مدريد رسم خطة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الموسم الجديد.

ودخل مبابي في أزمة حادة مع مدربه توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان اعتراضا على استبداله وهو ما أثار أزمة داخل النادي الباريسي، وكشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن رغبة مبابي في الرحيل إلى ريال مدريد بعد أن أبدى النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال رغبته وتمسكه بضم مبابي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يضغط بقوة من أجل حسم الصفقة قبل الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق الملكي بناء على طلب زيدان الذي تمسك بضم مبابي.

وتحيط الشكوك بمشاركة الظهير الأيمن داني كارفخال نجم ريال مدريد في مباراة ريال سوسيداد في كأس الملك المقررة يوم الخميس بعدما غاب عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.

ونفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد، مفاوضات نادي توتنهام الإنجليزي لضم بيل في شهر يناير الماضي مؤكداً في تصريحات لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن بيل سعيد للغاية في ريال مدريد.

وأضاف ”تحدثنا مع إدارة ريال مدريد بخصوص مستقبل اللاعب ورغبة الرحيل وهم يعرفون قيمة اللاعب وكونه جزءا مهما من هذا النادي“.

إصابة موراتا تصدم أتلتيكو مدريد

تلقى أتلتيكو مدريد الإسباني صدمة قوية بعد إصابة هدافه ألفارو موراتا بتمزق عضلي وهو ما أثار مخاوف المدرب دييغو سيميوني المدير الفني للفريق.

ويخشى سيميوني بحسب تقارير صحفية إسبانية غياب موراتا عن مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم 18 فبراير الجاري في دوري أبطال أوروبا، خاصة مع غياب ثنائي الهجوم دييغو كوستا وجواو فيلكس.

أرتيتا يصحح مسيرة آرسنال في دبي

وعد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي بتطبيق أفكاره وخاصة على الصعيد الهجومي مع نهاية معسكر الفريق التدريبي في دبي.

وقال أرتيتا للصحفيين: ”خلال الأسبوعين المقبلين ستكون أمامنا فرصة أكبر للتدريب وسنستغلها، نحتاج لعودة بعض اللاعبين من الإصابة وسنحاول بذل قصارى جهدنا لتحسين أداء الفريق“.