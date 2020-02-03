شاهد.. ليونيل ميسي يصنع أهدافا لأبنائه (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وهو يلاعب أطفاله الثلاثة ويصنع لهم الأهداف.

ويظهر في مقطع الفيديو ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، وأبناؤه تياغو وماتيو وتشيرو يلعبون في ساحة صغيرة، حيث وقف الابن الأكبر في مركز حراسة المرمى، فيما ظهر ماتيو وهو يستقبل كرات والده ويحاول التسجيل، بينما كان تشيرو يتزحلق على الأرض.

وصنع ميسي هدفين في أقل من دقيقة لزميله أنسو فاتي في مباراة برشلونة مع ليفانتي، أمس الأحد، ليصبح فاتي أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل هدفين في مباراة واحدة.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ميسي بات أكثر لاعب يصنع أهدافا في الدوري الإسباني الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف، وهو هداف الليغا كذلك برصيد 14 هدفا.

وسجل ميسي 19 هدفا وصنع 12 في 24 مباراة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك ميسي في 711 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 622 هدفا، وصنع 256.

ورفع فوز برشلونة على ليفانتي رصيد النادي الكتالوني إلى 46 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي تغلب 1/0 على ضيفه أتلتيكو مدريد، السبت، في قمة الجولة الـ22 من الليغا.

ويلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو يوم الخميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.