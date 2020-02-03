تقارير.. ريال مدريد يجهز عرضا مذهلا لضم مبابي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض قيمته 250 مليون يورو؛ للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي من ناديه باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ودخل مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، في خلاف مع مديره الفني توماس توخيل خلال استبداله في الشوط الثاني من الفوز 5/0 على مونبلييه في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي.

وتوترت علاقة مبابي وتوخيل بعد محادثات جرت بحضور المدير الرياضي للفريق ليوناردو؛ بسبب إصرار المدير الفني على استبداله رغم تألقه خلال المباريات.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد يتطلع إلى اختبار حرص باريس سان جيرمان على الاحتفاظ بالمهاجم الفائز بكأس العالم من خلال عرض قياسي عالمي لجلب الشاب إلى العاصمة الإسبانية الصيف المقبل.

وتألق مبابي الموسم الحالي وسجل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان على مونبلييه، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في 16 مباراة فقط في الدوري الفرنسي.

ويشعر مبابي الفائز بكأس العالم مع فرنسا في روسيا 2018 بالإحباط من توخيل عقب استبداله في الدقيقة 68 من المباراة، ما أكد وجود خلاف واضح وغاضب بين الرجلين.

وقال توخيل: ”أنا المدرب، وأي شخص يقرر من ينضم ومن يرحل هو أنا. مبابي ذكي للغاية ويعرف ما يفعله ولا يحب الخروج من الملعب لكن يجب أن أمنح بعض الدقائق لباقي اللاعبين“.

وأثار مبابي تكهنات اقترابه من ريال مدريد من خلال الإعجاب بتعليق مواطنه كريم بنزيما على احتفاله بالفوز المهم على أتلتيكو مدريد في الديربي يوم السبت الماضي.

ويبحث عملاق الدوري الإسباني عن خليفة محتمل طويل الأجل لبنزيما، ويجدون في مبابي كافة المعايير المطلوبة للانضمام إلى كوكبة النجوم في سانتياغو برنابيو.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ليفربول يسعى خلف مبابي، لذلك يحتاج ريال مدريد إلى التحرك بسرعة إذا كان يريد تأمين التعاقد مع المهاجم الشاب ومنعه من الانضمام إلى بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.