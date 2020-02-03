الدوري الإسباني.. ثنائية فاتي تعيده للتألق والدفاع طريق ريال مدريد لاستعادة اللقب

خطف الجناح أنسو فاتي الأضواء في سبتمبر أيلول عندما أحرز هدفين وصنع هدفا آخر في 3 مباريات مع برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

لكن في 14 مباراة بعد ذلك اكتفى اللاعب البالغ عمره 17 عاما، بهز الشباك مرة واحدة كانت في مباراة بلا أهمية للفريق الكتالوني ضد إنتر ميلان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومع إعجاب المدرب الجديد كيكي سيتين بعزيمة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي في التدريبات، قبل أن يصاب اليوم الإثنين، احتاج أنسو لإثبات جدارته وهو يستحق مكانه في تشكيلة برشلونة.

وأحرز أنسو هدفين في أقل من دقيقتين، ليقود برشلونة للفوز 2/1 على ليفانتي أمس الأحد.

واستعاد أنسو تألقه في الوقت المناسب خاصة مع استمرار بحث ليونيل ميسي، الذي صنع الهدفين لزميله، عن وضع حد لصيامه عن التسجيل في الدوري.

وسدد اللاعب الأرجنتيني عشر كرات ضد ليفانتي بالإضافة إلى 11 مرة ضد فالنسيا، لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك.

أفضل دفاع في أوروبا

وتغلب ريال مدريد 1/0 على جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت، بأداء لخص أسلوب لعبه تحت قيادة زين الدين زيدان هذا الموسم.

وبعد سنوات من المشاكل الدفاعية أصبح دفاع بطل أوروبا 13 مرة جديرا بالاحترام إذ استقبل 13 هدفا فقط في الدوري هذا الموسم، وهو الأفضل في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وحافظ الفريق على نظافة شباكه للمرة 11 في الدوري هذا الموسم، ويتقدم بفارق 13 نقطة على أتلتيكو مدريد الذي يعاني من أسوأ فترة منذ تولي المدرب دييغو سيميوني المسؤولية في 2011.

وأصبح ريال مدريد، الذي أنهى الموسم الماضي متأخرا بفارق 19 نقطة عن برشلونة البطل، منافسا حقيقيا على اللقب.

هروب من الهبوط

ويقاتل ليغانيس طيلة الموسم للهروب من الهبوط وانتزع أمس الأحد فوزا مهما على ريال سوسيداد المتألق بفضل هدف أوسكار رودريغيز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهز البديل رودريغيز الشباك بتسديدة في الزاوية العليا ليرتفع رصيد ليغانيس إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر متأخرا بفارق الأهداف عن ريال مايوركا.