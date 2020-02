دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في أزمة بعد تأكد إصابة ألفارو موراتا

قال أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن مهاجمه ألفارو موراتا تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى تاركا الفريق في مشكلة هجومية.

وعانى موراتا من الإصابة خلال الخسارة 0/1 أمام ريال مدريد، يوم السبت، ليظل أتلتيكو مدريد في المركز السادس متأخرا بفارق 13 نقطة عن جاره متصدر البطولة.

وسيغيب ثنائي الهجوم دييغو كوستا وجواو فيلكس عن مباراتي غرناطة وفالنسيا في الدوري ومواجهة ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 18 فبراير شباط.

وفشل فريق المدرب دييغو سيميوني في التعاقد مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الشهر الماضي، لكنه استعاد جناحه السابق يانيك كاراسكو.

[????] @AlvaroMorata suffers muscle injury to the right leg. Pending response to treatment.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 3, 2020