تقرير: شجار بين نجمين في نادي برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين أن برشلونة يعيش أوضاعا ملتهبة، حيث أشارت صحيفة ”أس“ إلى وقوع مشاجرة بين نجمين من لاعبي النادي الكتالوني دون أن تحدد اسميهما.

وأوضحت الصحيفة أن مشاجرة وقعت بين اثنين من اللاعبين الكبار في برشلونة، خلال تدريبات النادي الكتالوني، الثلاثاء الماضي.

وأضافت ”أس“ أن أحد اللاعبين وجّه بعض العبارات إلى زميله، وارتفعت أصواتهما بعد ذلك، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لإنهاء الأمر.

لكن الصحيفة الشهيرة أشارت إلى أن الشجار لم يذهب لأبعد من ذلك، كما أنه يمكن اعتبارها مجرد حادثة خفيفة، بين اللاعبين، لكن كيكي سيتين لا يريد تجاوز الأمر بسهولة.

ونقلت ”أس“ موقف المدرب كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة والذي قال من قبل إن المشكلات في كل مكان، لكن الأهم معالجتها، وقد تحدث مع الثنائي بوجود القائد ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، لعدم تكرار ما حدث.

وتراجع برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بعد الخسارة 0/2 أمام فالنسيا، حيث يملك النادي الكتالوني 46 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

ويسافر برشلونة، الخميس، لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو، على ملعب سان مانيس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، علما أن أول خسارة للنادي الكتالوني الموسم الحالي كانت أمام المنافس ذاته.

موعد الكلاسيكو

حددت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وستقام المباراة يوم الأحد، الأول من مارس 2020، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، ، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يشار إلى ان مباراة الكلاسيكو في الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب كامب نو، في ديسمبر الماضي.