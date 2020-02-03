بالأرقام.. أنسو فاتي يتفوق على ثلاثي هجوم ريال مدريد

سجل المهاجم الشاب أنسو فاتي، هدفي الفوز لبرشلونة على ليفانتي، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، الأحد.

وبات فاتي أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثنائية، كما ذكرت صحيفة ”سبورت“، أن فاتي وصل إلى الهدف رقم 4 له في بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن فاتي يتفوق على 3 لاعبين من ريال مدريد، وهم فينسيوس جونيور، ورودريغو غوس، ولوكا يوفيتش، حيث سجل هؤلاء الثلاثة مجتمعين 4 أهداف.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن فاتي سجل أهدافه في 13 مباراة وخلال 582 دقيقة لعب، في حين سجل فينسيوس هدفا واحدا في 18 مباراة، خلال 672 دقيقة.

أما يوفيتش فسجل هدفا واحدا في 21 مباراة، خلال 389 دقيقة، في حين سجل رودريغو هدفين في 16 مباراة، خلال 666 دقيقة.

وفي أغسطس الماضي، دخل أنسو فاتي تاريخ برشلونة خلال الفوز 5/2 على ريال بيتيس، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عاما و298 يوما.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 49 نقطة، مقابل 46 نقطة لبرشلونة في المركز الثاني.

ويتجه الفريقان ريال مدريد وبرشلونة للمشاركة في كأس ملك إسبانيا، حيث يستضيف ريال مدريد، الخميس، على ملعبه سانتياغو برنابيو منافسه ريال سوسيداد، وفي اليوم ذاته يحل برشلونة ضيفا على ملعب سان ماميس، لمواجهة أتلتيك بلباو، علما أن برشلونة خسر آخر مباراة له على هذا الملعب بنتيجة 1/0، وكانت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.