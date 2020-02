غاريث بيل يطلق مؤسسة لكرة القدم الإلكترونية قبل كأس العالم

أطلق غاريث بيل، جناح منتخب ويلز وريال مدريد، مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية أسماها ”إيلفنز إيسبورتس“، سيشارك فريق يمثلها في كأس العالم للفرق لكرة القدم الإلكترونية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة الشعبية (الفيفا)، في مدينة ميلانو الإيطالية، في فبراير شباط الجاري.

ويتقاسم ملكية المؤسسة الجديدة بيل ومجموعة 38 إنترتينمنت، التي أسسها المستثمر جوناثان كارك ولاعب كرة القدم السابق لاري كوهين.

كما وجه بيل الدعوة إلى المهتمين بهذا النوع من المنافسة حول العالم للاشتراك في مسابقة لاكتشاف المواهب، ستمنح المتميزين فرصة لتوقيع عقد مع إيلفنز إيسبورتس.

وقال بيل في بيان: ”هناك أوجه شبه بين كرة القدم والرياضة الإلكترونية.. وهو أنك في الحالتين تحتاج إلى الالتزام والتضحية بالفعل للوصول إلى قمة الرياضة التي تشارك فيها“.

وتخطط المؤسسة الجديدة إلى التوسع لتدخل منافسات خارج إشراف الفيفا.

???? "On the pitch, my goal is always to win. With @ellevensesports, that winning attitude is just as important"

