مارسيلو وميليتاو يسخران من انفعالات سيميوني خلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (فيديو)

قضى بدلاء ريال مدريد وقتا ممتعا خلال مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في سانتياغو برنابيو، يوم السبت الماضي، من خلال مراقبة دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، وتحركاته داخل المنطقة الفنية لتوجيه لاعبيه.

وخسر أتلتيكو بهدف كريم بنزيما في ديربي مدريد يوم السبت الماضي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليغا ولم يشارك البرازيلي مارسيلو ومواطنه إيدر ميليتاو والحارس ألفونس أريولا في المباراة لكن عدسة قناة ”موفيستار“ رصدت ضحكاتهما على تحركات سيميوني خلال المباراة.

ولم يكف سيميوني عن التحرك خلال المباراة وإمداد لاعبيه بالتعليمات وكان عصبيا للغاية؛ ما أثار دهشة وسخرية مارسيلو وميليتاو.

وتركز اهتمام اللاعبين على تحركات سيميوني التي أثارت ضحكهما كثيرا وركزا عليها أكثر من متابعتهما للمباراة نفسها.

Marcelo y Militao, muy atentos al Cholo Simeone desde el banquillo. #ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/AEpUTt9euW — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 2, 2020

وفي إحدى المرات أمسك ميليتاو بالكرة ويبدو أنه تحدث قائلا إنه سيعطيها للمدير الفني الأرجنتيني ليلعب بنفسه بدلا من ملاحقة لاعبيه بالتعليمات.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي تغلب بهدفين مقابل هدف على ليفانتي.

وسجل الواعد أنسو فاتي هدفين ليقود برشلونة للفوز على ليفانتي ويهز الشباك لأول مرة في أربعة أشهر في المسابقة.

وقفز خيتافي إلى المركز الثالث بفوزه بهدفين نظيفين على أتليتيك بيلباو ليجتاز أشبيلية الذي تعادل 1-1 مع ألافيس.

كتيبة زيدان ألحقت بأتلتيكو مدريد هزيمتين في أقل من شهر، أولهما كانت في نهائي السوبر الإسباني الذي انتهى بتتويج ريال مدريد بالبطولة، وثانيهما كانت مباراة الديربي الماضية.