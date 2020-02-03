اجتماع رباعي بحضور الرئيس بارتوميو يحسم موقف أبيدال في نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية مصير الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي في نادي برشلونة الإسباني، من الاستمرار في منصبه، عقب الانتقادات الشرسة التي تعرض لها نتيجة فشل النادي في التعاقد مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الشتوية، التي أغلقت أبوابها يوم الـ31 من يناير الماضي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن أبيدال يمكن أن يترك منصبه، نتيجة فشل برشلونة في ملف التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي، إذ يعاني البلوغرانا في نقص حاد في مركز رأس الحربة بعد إصابة الأوروغوياني لويس سواريز، وغيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع العديد من المهاجمين، وعلى رأسهم رودريغو، لاعب فالنسيا الإسباني، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي، ودمينيكو بيراردي مهاجم ساسولو الإيطالي، والكونغولي سيديريك باكامبو مهاجم بكين غوان الصيني، إلا أنه فشل في حسم أي صفقة هجومية خلال سوق الانتقالات المنتهية.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن اجتماعا رباعيا ضم رئيس برشلونة بارتوميو وأبيدال، ومعهما أوسكار غراو المدير التنفيذي ورامون بلين نائب أبيدال، ناقش أداء البارسا في الميركاتو الشتوي الماضي، وذلك قبل مباراة برشلونة وليفانتي على ملعب ”كامب نو“ أمس الأحد، والتي انتهت بفوز البلوغرانا 2-1.

وأضافت: ”على العكس من الشائعات التي ترددت حول إمكانية رحيل أبيدال، فإن بارتوميو أبدى دعمه الشديد للمدير الرياضي، وأكد خلال الاجتماع أن ما حدث في سوق الانتقالات الشتوية وفشل برشلونة في ضم مهاجم جاء نتيجة أمور خارجة عن أيدي إدارة النادي وأبيدال أيضا“.

وتابعت: ”لم يكن هناك رأي فني واضح المعالم في مسألة المهاجم الجديد، إضافة إلى تمسك الأندية الشديد بلاعبيها في منتصف الموسم؛ ما أدى إلى صعوبة ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي“.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن إدارة برشلونة طلبت من أبيدال الإدلاء بتصريحات صحفية حول موقف برشلونة في الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب الفرنسي السابق طلب أولا لقاء بارتوميو وإطلاعه على ملف التعاقدات قبل الحديث لوسائل الإعلام.

وكان برشلونة تعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فيرنانديز من نادي بالميراس، وأعاره إلى بلد الوليد، وكذلك البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، وأعاره إلى ناديه سبورتنغ براغا، وسوف ينضم اللاعبان رسميا إلى صفوف البارسا بنهاية الموسم الجاري.