ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 21 (صورة)

سجل الشاب الواعد أنسو فاتي هدفين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويهز الشباك لأول مرة في أربعة أشهر في هذه المسابقة اليوم الأحد.

وتلقى فاتي (17 عاما) تمريرة متقنة من ليونيل ميسي ووضع الكرة بين قدمي الحارس أيتو فرنانديز عقب الانفراد بالمرمى ليمنح برشلونة تقدما مستحقا بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وبعد دقيقتين فقط أضاف اللاعب المولود في غينيا بيساو الهدف الثاني بعدما حصل على تمريرة أخرى من ميسي وسدد الكرة بقوة لتصطدم بقدم الحارس فرنانديز وتدخل المرمى.

وقلص ليفانتي، الذي فاز 3-1 على برشلونة على أرضه هذا الموسم، الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق روبن روتشينا ثم حصل اللاعب على فرصة لإدراك التعادل بشكل غير متوقع لكنه أخفق في التسجيل.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كاملًا: