ليفربول إيكو: محمد صلاح يرد على من وصفوه بـ“المنتهي“

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، تألقه برفقة الريدز، وأحرز هدفين في انتصار فريقه على ساوثهامبتون برباعية نظيفة مساء أمس السبت، على ملعب ”أنفيلد“، في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ في تحليله لمباراة ليفربول وساوثهامبتون، إن محمد صلاح ردّ بقوة على المشككين في قدراته خلال المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول، وللأسف كان بعضهم من جماهير الريدز.

وتابع في تقرير نشره اليوم الأحد،: ”قبل أسبوعين كانت النغمة التي يرددها البعض، ومن بينهم قطاع لجماهير ليفربول، أن محمد صلاح انتهى تقريبا، ولن يستطيع تقديم المزيد، ولكن رد الملك المصري جاء حاسما“.

وأكد أن أرقام محمد صلاح كانت رائعة في المباريات الثلاث الأخيرة، والتي بدأت بهدفه الأول على في شباك مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي انتصر فيها ليفربول بهدفين نظيفين، ثم أحرز هدفا وصنع آخر في الفوز على وستهام يونايتد، وأخيرا كان نجم الفريق أمام ساوثهامبتون، بعد أن أحرز هدفين بلمستين ساحرتين.

وبعد أن كان بعيدا عن المنافسة على لقب هداف البريمييرليغ، الذي توّج به خلال الموسمين الماضيين، عاد محمد صلاح إلى السباق مرة أخرى، بعد أهدافه الأربعة خلال المباريات الثلاث الماضية، حيث رفع رصيده إلى 14 هدفا، بفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، ومتصدر الهدافين.

وتجاوز محمد صلاح نجم ليفربول السابق، الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني حاليا، في عدد الأهداف التي أحرزها النجمان في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى 70 هدفا في البريمييرليغ، متفوقا على سواريز بفارق هدف، بعد إضافة هدفين أحرزهما صلاح بقميص فريقه الأسبق تشيلسي.

وسجل صلاح 89 هدفا بقميص ليفربول في 137 مباراة بجميع المسابقات.

وبالإضافة إلى معدله التهديفي، فإن محمد صلاح صنع 9 أهداف لصالح ليفربول هذا الموسم.