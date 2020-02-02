مبابي نجم باريس سان جيرمان يثير الجدل بعد إعجابه بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (شاهد)

من جديد، أشعل الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، الجدل بشأن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة النادي الملكي في ضمه، والخلافات المستمرة بين مبابي ومدربه الألماني توماس توخيل.

وكانت أحدث حلقة في الخلافات بين مبابي وتوخيل، أمس السبت، عندما قرر المدرب استبداله في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت بين باريس سان جيرمان ومونبيلييه في الدوري الفرنسي، ليغ 1، عندما كان الـ“بي إس جي“ متقدما برباعية، وبعد 10 دقائق فقط من تسجيل مبابي للهدف الرابع.

والتقطت الكاميرات حديثا قصيرا بين مبابي وتوخيل بعد التبديل، حيث تبادلا الحديث، وظهر مبابي غاضبا عندما جلس على مقاعد البدلاء.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision. This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. ???? pic.twitter.com/djRngUpyCD — FutbolBible (@FutbolBible) February 1, 2020

وأشعل توخيل الموقف مرة أخرى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقال توخيل، موجها حديثه إلى مبابي: ”إذا كان يعتقد أنني لست صاحب القرار فأنا المدرب، ولدي جميع السلطات في التشكيل والتبديل“.

وأضاف: ”مبابي لاعب ذكي، وعليه أن يتفهم أن المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير، ويتحمل المسئولية كاملة عن قراراته، وبشكل عام لا يوجد أي لاعب يحب استبداله، ورأيت هذه الأمور من قبل في بوروسيا دورتموند، وأراها دائما في ليفربول ومانشستر سيتي وغيرهما من الأندية“.

ورغم اشتعال الموقف بين مبابي وتوخيل، فإن اللاعب أصرّ على إثارة الجدل مرة أخرى بشأن استمراره في صفوف الفريق، واستغل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالدوري الإسباني، الليغا، في تأجيج الشائعات حول مستقبله.

وبحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن مبابي أبدى إعجابه بالصور التي نشرها لاعبو ريال مدريد كريم بنزيما وسيرخيو راموس وفينيسيوس جونيور على شبكة التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، بعد انتصار الريال في ديربي مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وحتى الآن فإن المفاوضات بين اللاعب وناديه لتجديد عقده لم تصل إلى أي تطور إيجابي، وبالتالي فإن بطل فرنسا سيتعين عليه بيع مبابي في موعد أقصاه يونيو 2021، ويحاول مسؤولو ريال مدريد الضغط على هذه النقطة للحصول على خدمات مبابي الصيف المقبل.