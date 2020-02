مبابي نجم باريس سان جيرمان يثير الجدل بعد إعجابه بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (شاهد)

من جديد، أشعل الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، الجدل بشأن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة النادي الملكي في ضمه، والخلافات المستمرة بين مبابي ومدربه الألماني توماس توخيل.

وكانت أحدث حلقة في الخلافات بين مبابي وتوخيل، أمس السبت، عندما قرر المدرب استبداله في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت بين باريس سان جيرمان ومونبيلييه في الدوري الفرنسي، ليغ 1، عندما كان الـ“بي إس جي“ متقدما برباعية، وبعد 10 دقائق فقط من تسجيل مبابي للهدف الرابع.

والتقطت الكاميرات حديثا قصيرا بين مبابي وتوخيل بعد التبديل، حيث تبادلا الحديث، وظهر مبابي غاضبا عندما جلس على مقاعد البدلاء.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.

This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. ???? pic.twitter.com/djRngUpyCD

— FutbolBible (@FutbolBible) February 1, 2020