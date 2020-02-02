التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ليفانتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الجدول الإسباني برصيد 43 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد الذي وصل لـ49 عقب فوزه على ضيفه أتليتكو مدريد، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليغا، بينما يحتل ليفانتي المرتبة الثالثة عشرة برصيد 26 نقطة.

برشلونة لم يسبق له أن خسر من ليفانتي ولا مرة في ”كامب نو“ وذلك في 13 مباراة في القلعة الكتالونية، كما أنّ البلوغرانا لم يتعرض لهزيمة من فريق واحد في مباراتي الليغا منذ موسم 2007-2008 حينما حدثت مع ريال مدريد وفياريال.

وخسر ليفانتي آخر 3 مباريات له في الليغا، ولم يسبق له الهزيمة في 4 مباريات على التوالي منذ مارس 2018، كما أنّ برشلونة تعرض لأربع هزائم في الموسم الجاري بعد 21 جولة وهي أسوأ انطلاقة منذ موسم 2003-2004.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN sports HD3، بتعليق يوسف سيف.

التشكيلة المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، أومتيتي، بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

خط الوسط: دي يونغ، بوسكيتس، وآرثر.

خط الهجوم: غريزمان، ميسي، وأنسو فاتي.