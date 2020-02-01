مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. بالدرجات تعرف على تقييم كريم بنزيما وراموس وصدمة موراتا

واصل نادي ريال مدريد انتصاراته في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، بعد فوزه الغالي على جاره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس، وفقد فرصته في العودة للمنافسة على الليغا، وأصبح أسمى أهدافه الحصول على مركز في المربع الذهبي كي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعود الفضل في انتصار ريال مدريد إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي انقض على عرضية مواطنه فيرلاند ميندي بقيمه اليمنى داخل مرمى الحارس العملاق يان أوبلاك في الدقيقة 56 من اللقاء، ليحرز هدف المباراة الوحيد.

وتبادل الفريقان السيطرة والخطورة على المرمى خلال الشوط الأول، وكانت فرص أتلتيكو مدريد الأخطر، حيث تصدى الحارس البلجيكي كورتوا لتسديدة قريبة من فيتولو، في حين تكفل القائم الأيسر بإبعاد كرة كوريا، بينما كان القائد سيرخيو راموس صاحب أبرز فرصتين للملكي في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني غامر الفرنسي زين الدين زيدان بالهجوم، ودفع بالثنائي لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بدلًا من الألماني توني كروس وإيسكو، وتحقق له ما أراد، بعد أن سجل بنزيما هدف الفوز، وكاد مودريتش وفينيسيوس أن يضاعفا النتيجة في مناسبتين.

من جانبه، رصد موقع footballinside تقييم لاعبي ريال مديرد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، والذي جاء كالتالي:

ريال مدريد

راموس وبنزيما 9 درجات.

كارفاخال، ميندي، فالفيردي، كاسيميرو 8 درجات.

كورتوا، فاران، مودريتش 7 درجات.

إيسكو 6 درجات.

أتلتيكو مدريد

أوبلاك، سافيتش، توماس بارتي 7 درجات.

فيرساليكو، لودي، فيليبي، لورينتي، ساؤول نيغيز 6 درجات.

كوريا 5 درجات، فيتولو 4 درجات، ألفارو موراتا 3 درجات، أقل لاعبي الفريقين.